6 октября, 19:49

СМИ: в Канаде прибывшей из Сирии женщине предъявили обвинения в связях с ИГ

По сведениям источников телеканала CBC, Аммара Амджад прибыла в Канаду 4 апреля и сразу же была помещена под стражу

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Канады предъявили прибывшей в страну из Сирии женщине обвинения в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил канадский телеканал CBC.

По данным его источников в национальной полиции, Аммара Амджад прибыла в Канаду 4 апреля и сразу же была помещена под стражу из-за подозрений в связях с террористами. Однако позже она была отпущена на свободу, но с определенными ограничениями. Амджад была взята под стражу 5 октября по месту жительства в городе Милтон (провинция Онтарио). Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в апреле в Канаду из Сирии были репатриированы четыре женщины и десять детей. Две женщины были сразу задержаны, но позже их отпустили. 

Теги:
КанадаСирия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация