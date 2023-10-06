СМИ: в Канаде прибывшей из Сирии женщине предъявили обвинения в связях с ИГ

По сведениям источников телеканала CBC, Аммара Амджад прибыла в Канаду 4 апреля и сразу же была помещена под стражу

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Канады предъявили прибывшей в страну из Сирии женщине обвинения в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил канадский телеканал CBC.

По данным его источников в национальной полиции, Аммара Амджад прибыла в Канаду 4 апреля и сразу же была помещена под стражу из-за подозрений в связях с террористами. Однако позже она была отпущена на свободу, но с определенными ограничениями. Амджад была взята под стражу 5 октября по месту жительства в городе Милтон (провинция Онтарио). Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в апреле в Канаду из Сирии были репатриированы четыре женщины и десять детей. Две женщины были сразу задержаны, но позже их отпустили.