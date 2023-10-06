Чешский премьер призвал к скорейшему расширению Евросоюза

Петр Фиала отметил, что процесс приема государств-кандидатов в сообщество слишком затягивается

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен пересмотреть нерешительную позицию по вопросу возможности своего расширения и предоставить государствам-кандидатам ясную дорожную карту по достижению членства в сообществе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала после завершения неформального саммита ЕС в Гранаде.

"ЕС не может более подходить к вопросу о расширении в нерешительной манере, как сейчас, - отметил он. - ЕС должен разработать более ясную дорожную карту для государств-кандидатов".

Фиала отметил, что процесс приема государств-кандидатов в сообщество слишком затягивается. Так, например, в кандидатском статусе некоторые страны западной части Балканского полуострова пребывают уже более 10 лет. Он также высказался за начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной.