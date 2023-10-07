Разведка Южной Кореи арестовала шесть инженеров за разработку подлодки для Тайваня

Сведения о специалистах, участвовавших в создании субмарины могли быть переданы членом законодательного органа острова от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь

ГОНКОНГ, 7 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Республики Корея арестовали шесть инженеров за участие в проекте разработки первой подводной лодки Тайваня. Как сообщила газета "Тайбэй шибао", секретную информацию об участии в проекте иностранных специалистов мог передать тайваньский политик Ма Вэньцзюнь, которую ранее обвинили в передаче данных иностранной разведке.

Обвинения базируются на показаниях капитана 1-го ранга ВМС Тайваня в отставке Хуан Чжэнхуэя, который указал, что член Законодательного юаня (парламент) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь передала южнокорейской разведке около 3 тыс. документов о прототипе строившейся субмарины. По данным политического обозревателя Ли Чжэнхао, среди этих материалов были диктофонные записи разговоров с сотрудниками двух иностранных предприятий - южнокорейской компании по проектированию морской техники SI Innotec и зарегистрированной на Гибралтаре Gavron, которой руководят, по данным газеты, отставные офицеры британского флота.

Как пояснил обозреватель, из-за угрозы санкций со стороны Китая многие иностранные военные подрядчики вынуждены скрывать свое участие в совместных проектах с Тайванем. В частности, они регистрируют фирмы за пределами своих стран, чтобы передавать технологии тайваньским военным. По словам Ли Чжэнхао, шесть инженеров SI Innotec были задержаны в прошлом году после возвращения на родину. Как отметил аналитик, за передачу секретной информации иностранным спецслужбам Ма Вэньцзюнь грозит до 10 лет тюремного заключения.

Член правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Джастин У (китайское имя - У Чжэн) обвинил Ма Вэньцзюнь в многолетнем препятствовании проекту разработки субмарины. По его словам, во время работы в парламенте она дважды (в 2019 и 2020 году) пыталась добиться сокращения бюджета программы на 1,42 млрд новых тайваньских долларов ($42 млн).

2 октября "Тайбэй шибао" сообщила, что члена Законодательного юаня от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь обвинили в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки. Прокуратура и оборонное ведомство Тайваня начали проверку обоснованности обвинений. Сама политик назвала их клеветой.

Новейшая подлодка

28 сентября в городе Гаосюн прошла церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь". Как ожидается, в октябре начнутся швартовные испытания субмарины. Она должна быть передана в состав ВМС острова к концу 2024 года.

"Хайкунь" была заложена в 2020 году. Подлодка водоизмещением от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн оснащена 6 аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что субмарины этой серии получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon. Как сообщало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.