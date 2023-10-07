CNN: США планируют расценить переход власти в Нигере к военным как госпероворот

По данным телеканала, после этого заявления Госдепартамент намерен приостановить несколько программ помощи Нигеру

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США планирует на следующей неделе заявить о том, что мятеж военных в Нигере является государственным переворотом, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, вслед за данным заявлением американское внешнеполитическое ведомство намерено приостановить несколько программ помощи Нигеру. Вместе с тем посольство США в стране продолжит свою работу. Пентагон в свою очередь оценивает, какой эффект может произвести данное решение американских властей на порядка 1 тыс. расположенных в Нигере военнослужащих ВС США.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут высказывал мнение, что Соединенные Штаты отказываются называть переворотом свержение власти в Нигере в июле из-за нежелания сворачивать военное сотрудничество со страной в стратегически важном регионе, где сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.