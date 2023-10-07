Байден и Штайнмайер по итогам переговоров отметили роль США и ФРГ в поддержке Украины

Лидеры США и Германии также обсудили наличие "тесных связей между странами и народами"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считают, что союзнические отношения между двумя странами важны для дальнейшей поддержки Украины. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как указывается в документе, Байден и Штайнмайер в пятницу провели "по случаю немецко-американского дня" переговоры в Белом доме, по итогам которых они отметили наличие "тесных связей между странами и народами". Они подчеркнули, что в силу "исторических связей, общих ценностей и сотрудничества в качестве союзников по НАТО" отношения между Германией и США "критически важны в усилиях по борьбе с глобальными вызовами, начиная климатическими изменениями и отсутствием продовольственной безопасности и заканчивая защитой прав человека и демократии".

Лидеры США и Германии отметили также, что союзнические связи между двумя странами "крайне важны для продолжения усилий по поддержке народа Украины".

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Байден на переговорах с президентом ФРГ в Вашингтоне намерен был обсудить оказание Западом поддержки Украине.

Власти Германии за первые три квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более €3,3 млрд. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.