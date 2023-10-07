Reuters: США планируют 11 октября выделить Украине очередной пакет помощи на $200 млн

Ожидается, что о пакете объявят на встрече контактной группы по поставкам вооружения Киеву в Брюсселе, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около $200 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не поясняет, что именно войдет в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США. Ожидается, что о нем будет объявлено "в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что общая сумма средств, которые могут быть использованы Вашингтоном для оказания военной помощи Украине, составляет около $7 млрд. При этом он не уточнил, надолго ли хватит этих денег, отметив, что это зависит от конкретных потребностей Украины.

В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Администрация США во главе с президентом-демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако часть законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.