Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Армении

По сведениям газеты Le Dauphine libere, мэрию города Вьен возмутили слова украинского президента о приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти города Вьен (департамент Изер) на юго-востоке Франции в пятницу приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам его беседы по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила газета Le Dauphine Libere.

По ее данным, украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 года.

Как указали в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана. В частности, "вызывают вопросы недавние заявления украинского президента в разговоре в Алиевым, касающиеся приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств" в контексте нарушений прав человека, которые, по мнению муниципалитета, происходят в Нагорном Карабахе. Городские власти считают "невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении".

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что 4 октября он и Алиев обсудили "региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия". "Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - уточнил Зеленский.