Сунак выразил надежду на уменьшение напряженности в отношениях Канады и Индии

Премьер-министр Великобритании также подчеркнул необходимость всех стран "уважать принципы суверенитета и верховенства закона"

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре со своим канадским коллегой Джастином Трюдо выразил надежду на уменьшение напряженности в отношениях между Канадой и Индией. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр Трюдо сообщил новую информацию о ситуации вокруг канадских дипломатов в Индии. Премьер-министр [Сунак] подтвердил позицию Соединенного Королевства, которая заключается в том, что все страны должны уважать принципы суверенитета и верховенства закона, в том числе положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, - говорится в документе. - Он выразил надежду на деэскалацию ситуации и условился поддерживать контакт с премьер-министром Трюдо по теме дальнейших шагов сторон".

В четверг представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщил, что дипломатическое присутствие Канады в Индии будет сокращено. По данным The Financial Times, в Нью-Дели потребовали от Оттавы отозвать 41 дипломата до 10 октября. По информации издания, индийская сторона пригрозила лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Глава канадского МИД Мелани Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.