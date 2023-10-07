В Колумбии суд вновь отклонил ходатайство о прекращении дела против экс-президента Урибе

Аналогичное ходатайство было отклонено в конце мая

ГАВАНА, 7 октября. /ТАСС/. Колумбийский суд в пятницу отклонил ходатайство прокуратуры о прекращении уголовного дела против экс-президента страны и бывшего сенатора Альваро Урибе, обвиняемого в коррупции и мошенничестве.

"Существенные элементы доказательной базы не позволяют нам <…> отменить решение", - приводит газета Semana заявление судьи, которая вела заседание. В конце мае аналогичное ходатайство уже было отклонено.

В 2021 году Генеральная прокуратура Колумбии подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Урибе. В прошении говорилось, что прокуроры пришли к выводу, что действия экс-главы государства не носили преступного характера.

В августе 2020 года Верховный суд Колумбии постановил взять Урибе, руководившего страной в 2002-2010 годах, под стражу из-за подозрений в коррупции и попытках оказать давление на бывших членов военизированных группировок, которые были созданы во время его правления для борьбы с повстанцами. Спустя два месяца политик был освобожден из-под домашнего ареста.