Экс-премьер Японии поддержал депутата, который посетил Россию

Ёсиро Мори в своем заявлении также подчеркнул важность

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори поддержал депутата от оппозиционного Общества обновления Японии Мунэо Судзуки, которого могут исключить из партии за поездку в Россию без предварительного уведомления и высказывания в интервью российским СМИ. Об этом сообщил сам Судзуки в эфире телеканала Kansai-terebi.

"Сейчас мне позвонил экс-премьер Мори и сказал: "Держись! Ты не сказал ничего неправильного, японско-российские отношения важны", - сказал он.

Как сообщила ранее газета Sankei, руководство Общества обновления Японии посчитало проблемным не только посещение РФ без предварительного уведомления, как того требуют партийные правила, но и высказывания Судзуки в интервью российским СМИ. В частности, депутат сказал, что уверен в победе России и верит в будущее РФ. Судзуки в свою очередь возразил, что видео было обрезано и сам он говорил это в более широком контексте, призывая остановить боевые действия. "Я не сказал ничего неправильного. Несправедливо, что решение принимается на основе обрезанного [видео]", - добавил депутат. Окончательное решение по поводу дисциплинарного наказания будет принято 10 октября.

Экс-премьер Мори, член правящей Либерально-демократической партии, ранее и сам, выступая на одном из официальных мероприятий в Токио в январе, усомнился в целесообразности помощи Украине и выделения на это средств из бюджета, поскольку "попросту немыслимо, чтобы Россия проиграла".

Работа с точки зрения национальных интересов

В то же время в своем блоге Судзуки также прокомментировал слова президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" о готовности к диалогу с Японией, если эта страна, которая ввела санкции против России, выступит с соответствующей инициативой. "Послушав заявления президента Путина, я почувствовал облегчение от того, что моя поездка в Москву имела смысл. В Обществе обновления Японии [много] шума, но я хочу сказать: "Мунэо Судзуки дает результаты с точки зрения национальных интересов", - написал он.

Ранее сам депутат сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября и в последующие дни встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Судзуки, вернувшийся в Японию 5 октября, стал первым членом японского парламента, который посетил Россию после февраля 2022 года.

В своем блоге он заявил о важности диалога с Москвой в нынешней ситуации. В ходе встреч в России депутат выражал сожаление в связи с разрушением позитивных результатов, достигнутых в двусторонних отношениях в прежние годы. Он также пояснил, что не представляет в ходе поездки в Россию ни правительство Японии, ни свою партию. По словам Судзуки, он посетил РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США.