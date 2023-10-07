Посольство РФ: Россия верит, что США не забудут подвиг русских моряков в 1863 году

В представительстве подчеркнули, что русская военная эскадра в условиях гражданской войны в Соединенных Штатах продемонстрировала поддержку правительству Авраама Линкольна

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Россия верит, что американское руководство и народ не забудут подвиг русской военной эскадры, поддержавшей в 1863 году правительство Авраама Линкольна в борьбе с мятежными южными штатами. Об этом говорится в комментарии в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

"Верим, что руководство и граждане современных Соединенных Штатов помнят историю. Не предадут забвению самоотверженный подвиг российской эскадры, пришедшей на выручку США в трудное и судьбоносное время", - заявили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что в сентябре - октябре 1863 года в условиях гражданской войны в США и подготовки выступавших на стороне южан Англией и Францией военной интервенции к восточному и западному побережьям Америки прибыла русская морская экспедиция - эскадры контр-адмиралов Степана Лесовского и Андрея Попова. "Появление русской военной эскадры преследовало важную цель - создать угрозу торговому судоходству Лондона и Парижа и продемонстрировать поддержку правительству Линкольна в его борьбе с мятежными южными штатами. Россия добилась поставленных задач", - отмечается в комментарии.

"Жители с особым теплом встречали русских моряков, в которых видели надежных защитников суверенитета своей страны", - подчеркнули российские дипломаты, отметив, что шесть членов экипажа крейсеров эскадры под командованием контр-адмирала Попова "отдали жизни ради помощи находящемуся в беде американскому народу". "Президент США Линкольн после событий тех дней назвал российского императора Александра II истинным другом Америки", - добавили в посольстве РФ.

"Каждый год сотрудники посольства возлагают цветы к памятной табличке, установленной на набережной Эмбаркадеро (Сан-Франциско, штат Калифорния - прим. ТАСС) в знак благодарности русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года"- говорится в комментарии дипмиссии РФ. Дипломаты также отметили, что посещают воинские захоронения соотечественников в городе Вальехо на полуострове Мэр-Айленд.