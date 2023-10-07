На юге Израиля и в районе Тель-Авива звучат сирены воздушной тревоги

По информации армейской пресс-службы, сигналы тревоги прозвучали также в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали рано утром на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле. Подробности последуют", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, сирены звучат также в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан.

Согласно информации Командования тыла Армии обороны Израиля, сигналы тревоги, в частности, прозвучали в нескольких районах Тель-Авива, а также в его ближайших пригородах - Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в некоторых районах, прилегающих к сектору Газа.