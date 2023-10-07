Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы

Жителям южных и центральных районов страны рекомендуют находиться в защищенных местах

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа утром обстреляли ракетами израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах и следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды.

Сирены звучат уже более часа. Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило в 06:29 (время совпадает с московским).