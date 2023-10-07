Лукашенко поздравил Путина с 71-летием

Он отметил, что в Белоруссии высоко ценят вклад президента России в укрепление отношений Москвы и Минска

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Жизненный путь президента России Владимира Путина является ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру с 71-летием.

"Избранный вами жизненный путь - это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание", - говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента республики.

В Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление белорусско-российских связей и последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции, подчеркнул Лукашенко. "Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в достижении намеченных целей в многотрудной деятельности.