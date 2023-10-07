7 октября, 05:10,
обновлено 7 октября, 05:24
Палестино-израильский конфликт

Жительница Израиля погибла после обстрела со стороны сектора Газа

По данным радиостанции Kan, 70-летняя женщина проживала в населенном пункте Гедерот

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израильские медики констатировали гибель 70-летней женщины в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа в субботу утром. Об этом сообщила государственная радиовещательная компания Kan.

По ее информации, погибшая проживала в населенном пункте Гедерот близ города Ашдод на юге страны. Женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по ее дому, медики боролись за ее жизнь, но спасти ее не успели.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. Жителям южных и центральных районов страны рекомендовано находиться вблизи убежищ. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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