Жительница Израиля погибла после обстрела со стороны сектора Газа

По данным радиостанции Kan, 70-летняя женщина проживала в населенном пункте Гедерот

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израильские медики констатировали гибель 70-летней женщины в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа в субботу утром. Об этом сообщила государственная радиовещательная компания Kan.

По ее информации, погибшая проживала в населенном пункте Гедерот близ города Ашдод на юге страны. Женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по ее дому, медики боролись за ее жизнь, но спасти ее не успели.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. Жителям южных и центральных районов страны рекомендовано находиться вблизи убежищ.