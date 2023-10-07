Нетаньяху выехал в Тель-Авив на фоне обстрелов со стороны Газы

Премьер-министр Израиля в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур страны на фоне начавшегося в субботу утром ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осведомлен о деталях инцидента и в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - говорится в сообщении.

Глава правительства уже выехал в Тель-Авив, где расположены штаб-квартиры Минобороны и силовых структур Израиля (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме).

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. Жителям южных и центральных районов Израиля рекомендовано находиться вблизи убежищ.