Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков

На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы проникли в субботу утром на израильскую территорию на фоне массированного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. Жителям южных и центральных районов страны рекомендовано находиться вблизи убежищ. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.