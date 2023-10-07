В центре и на юге Израиля ввели особое положение после обстрелов из Газы

Оно будет действовать в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны на фоне начавшихся в субботу утром ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа", - говорится в сообщении.

"Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты", - добавили в министерстве.

Территория в радиусе до 80 км от сектора Газа, помимо южных районов страны, непосредственно прилегающих к сектору Газа, охватывает и центральную часть Израиля с Тель-Авивом и его пригородами, а также Иерусалим и несколько районов пустыни Негев, включая город Беэр-Шеву.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.