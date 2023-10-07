7 октября, 06:09

На Украине усилили войска на границе из-за проверки боеготовности ВС Белоруссии

В пресс-службе белорусского Минобороны ранее сообщили о начале проверки боевой готовности вооруженных сил, в которой будет задействована авиация

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинские войска перевели в усиленный режим на границе с Белоруссией из-за проведения проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"В республике Белоруссия начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов", - написал он в Telegram-канале.

3 октября в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили о начале проверки боевой готовности вооруженных сил, в которой будет задействована авиация. 

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