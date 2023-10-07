Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

В армейской пресс-службе сообщили, что подробности операции последуют позже

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов.