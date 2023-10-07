Президент Румынии выступил против идеи о Европе "с несколькими скоростями"

Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость укреплять "внутреннюю устойчивость" ЕС для достижения его эффективности на мировой арене

БУХАРЕСТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался против концепции Европы "с несколькими скоростями". С этим заявлением глава республики выступил на встрече участников неформальной платформы для консультаций на президентском уровне между 16 государствами - членами ЕС - группы Arraiolos в Порто (Португалия).

Он подчеркнул необходимость укреплять "внутреннюю устойчивость" ЕС для достижения его эффективности на мировой арене. "Мы должны примирить процесс расширения ЕС с его функциональностью. Однако Европа с несколькими скоростями - это не ответ. Может быть, это самое дешевое решение с точки зрения усилий, но это рецепт для уменьшенного союза, а не для более сильного: ЕС будет настолько сильным, насколько [будет сильной] его самая интегрированная группировка", - сказал Йоханнис. Во встрече также принимали участие президенты Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Мальты, Польши, Словении, Финляндии, Хорватии и Эстонии. Текст выступления размещен на сайте администрации президента Румынии.

"Расширение [Евросоюза] необходимо, чтобы ЕС играл глобальную роль, которая ему предназначена, - подчеркнул Йоханнис. - В то же время ЕС должен управлять эффективным процессом принятия решений, если хочет играть эту роль".

Румынский президент отметил важность трансатлантических отношений. "Для политического процветания Запада и международного порядка жизненно необходимо, чтобы ЕС и США продолжали работать вместе, в гармонии", - сказал он.

Йоханнис находится в Португалии с 6 по 9 октября с государственным визитом по приглашению президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы.