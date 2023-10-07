Президент Израиля заявил о трудном положении страны

Ицхак Герцог поддержал израильскую армию на фоне ракетных обстрелов со стороны сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне начавшихся утром массированных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении.

"Государство Израиль переживает непростое время. Я поддерживаю Армию обороны Израиля, ее командиров и военнослужащих и все службы безопасности и передаю слова поддержки всем жителям Израиля, которые оказались под ударом", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

"Я призываю всех следовать указаниям Командования тыла [Армии обороны Израиля] и сохранять спокойствие", - добавил президент.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.