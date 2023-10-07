Военные Казахстана и Азербайджана отработали на учениях нейтрализацию диверсионных групп

В маневрах в качестве наблюдателей принимает участие делегация Вооруженных сил Ирана

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Казахстан и Азербайджан в ходе совместных военно-морских учений "Хазри-2023" в азербайджанском секторе Каспийского моря отработали нейтрализацию террористическо-диверсионных групп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"В ходе активной фазы учения подразделения двух стран отработали совместные действия морской пехоты и провели боевое слаживание кораблей. Отработаны учебные задачи по конвою десанта при морском переходе, нейтрализации террористическо-диверсионных групп, временных баз и освобождению острова специально выделенными частями морской пехоты и спецназа", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные моряки Казахстана и Азербайджана во взаимодействии с подразделениями специального назначения выполнили учебно-боевые задачи по поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну с его буксировкой, спасению и эвакуации экипажа.

Согласно данным ведомства, в учениях по приглашению азербайджанской стороны в качестве наблюдателей принимает участие делегация Вооруженных сил Ирана.

"По итогам учения стороны отметили высокое качество выполнения поставленных задач и выразили обоюдную заинтересованность в продолжении практического взаимодействия в рамках международного военного сотрудничества Казахстана и Азербайджана", - добавили в пресс-службе.