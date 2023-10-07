7 октября, 06:47
Военная операция на Украине

Politico: уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

По данным газеты, это решение приняли по итогам переговоров о формировании нового состава кабмина "между партиями, которые выступают против оказания подобной помощи" Киеву

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину", - приводит она слова представителя правительства республики. Власти совершили этот шаг на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина "между партиями, которые выступают против оказания подобной помощи" Киеву, поясняет издание.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки бывшей советской республики. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву ранее выступило Министерство обороны Словакии. 

Теги:
УкраинаСловакияРоссияВоенная операция на Украине
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