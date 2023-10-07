Politico: уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

По данным газеты, это решение приняли по итогам переговоров о формировании нового состава кабмина "между партиями, которые выступают против оказания подобной помощи" Киеву

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину", - приводит она слова представителя правительства республики. Власти совершили этот шаг на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина "между партиями, которые выступают против оказания подобной помощи" Киеву, поясняет издание.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки бывшей советской республики. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву ранее выступило Министерство обороны Словакии.