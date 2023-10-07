7 октября, 06:59

Палестинские боевики утверждают, что выпустили 5 тыс. ракет по Израилю

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.

Указывается, что некоторое время назад "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Телеканал демонстрирует видео, на котором, по заверению палестинцев, видны подбитый танк и бронетранспортер израильской армии.

Кроме того, по утверждению представителей ХАМАС, заявления которых приводит Al-Arabiya, проникшие на территорию Израиля вооруженные лица "захватили в плен несколько израильских военных". 

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