Палестинские боевики заявили, что взяли в плен пятерых израильских военных

По информации Al-Arabiya, некоторое время назад со стороны Газы запустили очередной залп ракет

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Пять израильских военных были захвачены в ходе рейда, предпринятого палестинскими боевиками на территорию Израиля близ сектора Газа. С таим утверждением выступили представители радикальных палестинских группировок.

"На настоящий момент в плен захвачено пять израильских солдат", - сообщил телеканал Al-Arabiya, приводя высказывания палестинских радикалов.

Также отмечается, что некоторое время назад со стороны Газы был запущен очередной залп ракет. Ранее представитель ХАМАС указывал, что палестинские радикалы "начали операцию против Израиля, выпустив по его территории 5 тыс. ракет".