Министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну

Израильские военные ведут бои с противником, сообщил Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну, израильские военные ведут бои с противником. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств. Его заявление распространила пресс-служба Минобороны.

При этом Галант призвал всех граждан страны следовать указаниям властей, касающимся действий в текущей ситуации. "Государство Израиль победит в этой войне", - заключил он.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.