7 октября, 07:27
Военная операция на Украине

Repubblica: международная встреча по Украине пройдет в Стамбуле ориентировочно 20 октября

По данным газеты, в ходе мероприятия обсудят "формулу мира" украинского лидера Владимира Зеленского

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Международная встреча по урегулированию конфликта на Украине, на которой будет обсуждаться "формула мира" президента этой страны Владимира Зеленского, состоится в Стамбуле ориентировочно 20 октября, точная дата пока еще не определена. Об этом сообщила газета La Repubblica.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Как пишет издание, созыв встречи происходит "в неподходящий момент", поскольку "контрнаступление Украины идет с трудом и не достигло той решающей стадии, которую многие ожидали осенью этого года", при этом "налицо усталость союзников в плане экономической и военной поддержки".

Кроме того, по некоторым пунктам так называемой формулы Зеленского, где говорится о трибунале и репарациях, дискуссия между странами зашла в тупик, к ним скептически относятся в том числе Китай и Бразилия, указывает La Repubblica. Поэтому идея Зеленского о созыве в декабре первой глобальной мирной конференции без участия России "многим кажется преждевременной, скорее способом сохранить дипломатическую инициативу, чем реальным шагом к прекращению огня", отмечает издание.

"Это будет важный шаг, но настаивать на проведении конференции мировых лидеров в декабре остается риском, - приводит издание слова дипломатического источника. - Запад хочет дождаться подходящего момента, иначе есть риск провала".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о подготовке Анкарой международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США по национальной безопасности. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания.

Переговоры в Стамбуле станут третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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