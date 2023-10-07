Италия решительно осудила ракетный обстрел Израиля

Глава МИД страны Антонио Таяни призвал палестинских боевиков "прекратить насилие"

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим решительно осуждает обстрел Израиля и призывает палестинских боевиков "прекратить насилие".

"Правительство самым решительным образом осуждает нападения на Израиль. Под угрозой находятся жизни людей, безопасность региона и возобновление любого политического процесса. ХАМАС должен немедленно прекратить это варварское насилие. Мы поддерживаем право Израиля на существование и самозащиту", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей.

В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.