Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи"

Она последовала за массированным ракетным обстрелом с палестинской стороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название "Железные мечи". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: "Железные мечи", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне".

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами. Вслед за этим он заявил, что движение ХАМАС начало войну против Израиля, назвав это серьезной ошибкой. Он сообщил, что израильские военные ведут бои с противником, и заверил, что Израиль победит в этой войне.