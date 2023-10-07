Десятки истребителей ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Удары наносятся после массированного ракетного удара со стороны палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Удары наносятся после массированного ракетного удара со стороны палестинского анклава, начавшегося в субботу рано утром. Ранее израильская армия объявила о начале в Газе операции "Железные мечи".

Это произошло после того, как рано утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне".

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами. Вслед за этим он заявил, что движение ХАМАС начало войну против Израиля, назвав это серьезной ошибкой. Он сообщил, что израильские военные ведут бои с противником, и заверил, что Израиль победит в этой войне.