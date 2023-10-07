Президент Южной Осетии поздравил с днем рождения российского лидера

По словам Алана Гаглоева, в республике личность Владимира Путина связывают с возрождением РФ

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что в сознании каждого жителя республики его личность неразрывно связана с возрождением Российского государства и защитой ее интересов.

"Прошу принять мои самые искренние поздравления по случаю дня вашего рождения. В сознании каждого жителя Южной Осетии ваша личность неразрывно связана с образом России, с возрождением Российского государства, с неизменной готовностью последовательно защищать его интересы, с гордостью народа за страну и уверенностью в завтрашнем дне. Хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку Южной Осетии в сложный период ее новейшей истории, за всестороннюю и масштабную помощь нашей республике в социально-экономическом развитии", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на официальном сайте главы закавказской республики.

Президент выразил уверенность, что при поддержке Путина отношения союзничества и интеграции между Южной Осетией и Россией продолжат развиваться на основе укрепления всесторонних связей между странами.

Гаглоев пожелал Путину "крепкого здоровья на многие годы, неиссякаемого запаса душевных и физических сил и реализации всех намеченных планов".