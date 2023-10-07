В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев

Их переправили в сектор Газа, сообщили в радикальной палестинской группировке

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС выступило с заявлением, что в ходе операции на территории Израиля захватило в плен около 35 израильских военных и поселенцев.

"Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС - прим. ТАСС) захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа", - приводит телеканал Al-Hadath заявление радикальной палестинской группировки.

По данным Al-Hadath, израильские военные представители до сих пор отказываются от комментариев по поводу возможного захвата в плен военнослужащих палестинскими радикалами. Ранее радикалы сообщали о пленении пяти военнослужащих армии Израиля.

Как заявили представители палестинского движения ХАМАС, некоторое время назад группы палестинских боевиков выпустили по территории Израилю 5 тыс. ракет. По данным телеканала Al Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенные на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. По данным медиков Газы, в результате атак убито не менее пяти палестинцев, несколько человек ранены.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.