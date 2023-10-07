Глава МИД ФРГ осудила операцию палестинских радикалов в Израиле

Анналена Бербок отметила, что израильская сторона "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора"

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля.

"Решительно осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля. Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.