Чешско-израильские межправительственные консультации отменили из-за ситуации в Израиле

Рабочей программой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были предусмотрены также его встречи с президентом Чехии Петром Павелом и руководством обеих палат парламента республики

ПРАГА, 7 октября. /ТАСС/. Консультации кабминов Чехии и Израиля, которые должны были пройти в формате совместного заседания правительств обеих стран в понедельник, 9 октября, в Праге, отменены из-за обострившейся ситуации в Израиле. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского кабмина Вацлав Смолка.

"Запланированное в Праге на понедельник совместное заседание чешского и израильского правительств не состоится из-за возникшей ситуации в Израиле", - сказал он. Рабочей программой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были предусмотрены также его встречи с президентом Чехии Петром Павелом и руководством обеих палат парламента республики.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в социальной сети Х (ранее Twitter) осудил ракетные удары со стороны сектора Газа по Израилю. "Осуждают террористические атаки на Израиль. Думаю о невинных жертвах насилия и желаю израильским друзьям как можно скорее справиться [с обострившейся] ситуацией и реализовать их стремление жить в мире и безопасности. Чехия полностью поддерживала и будет поддерживать Израиль, стремящийся к этим целям", - написал глава правительства республики.