7 октября, 08:51

Погранслужба Литвы вытеснила с границы в Белоруссию 54 мигрантов

Этот показатель стал максимальным с начала 2023 года

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Литовские пограничники за прошедшие сутки помешали попытке проникнуть в страну 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"За прошедшие сутки в Белоруссию, с территории которой нелегалы пытались проникнуть в Литву, были вытеснены 54 мигранта, что стало самым большим числом в текущем году", - говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, последний раз столь внушительное количество попыток нелегально пересечь литовско-белорусскую границу было зафиксирована в ноябре 2022 года. "21 ноября с границы было вытеснено 57 нелегалов", - уточнила погранслужба.

С августа 2021 года на фоне миграционного кризиса с массовыми попытками мигрантов из стран Азии и Африки проникнуть через Белоруссию в Литву Вильнюсом было принято решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. За прошедшее время с границы балтийской республики было вытеснено 21,2 тыс. человек. С начала 2023 года это число составило 1 980. 

Теги:
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