МИД Белоруссии не располагает данными о пострадавших при обстрелах в Израиле белорусах

Посольство республики в Тель-Авиве находится в контакте с компетентными органами страны пребывания и постоянно отслеживает ситуацию, сообщили в Telegram-канале "Глас МИДа"

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. МИД Белоруссии не располагает информацией о пострадавших гражданах республики в результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа. Об этом сообщил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

"По состоянию на настоящий момент информации о пострадавших гражданах Беларуси в наше загранучреждение не поступало. Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в контакте с компетентными органами страны пребывания и постоянно отслеживает ситуацию", - говорится в сообщении.

Рано утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.