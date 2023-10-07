Бердымухамедов отметил личный вклад Путина в развитие российско-туркменских отношений

Президент Туркмении также поздравил российского коллегу с днем рождения

АШХАБАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет агентство, Бердымухамедов выразил своему российскому коллеге огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, оказываемую развитию туркмено-российских отношений. Глава Туркмении также поздравил Путина с днем рождения.

Он пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высшем государственном посту во благо всего народа России.

"Российская Федерация является стратегическим партнером Туркменистана. Наши отношения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства", - цитирует президента Туркмении агентство.

В ходе беседы стороны отметили успешное сотрудничество по самому широкому спектру направлений, хорошую динамику двусторонних торгово-экономических связей, эффективные контакты между ведомствами, активизацию межпарламентских отношений, укрепление сотрудничества в культурной, научной, образовательной областях.

Президент России Владимир Путин отмечает в субботу день рождения. Главе государства исполняется 71 год.