7 октября, 08:55,
обновлено 7 октября, 09:22

Лукашенко по телефону обсудил с Путиным актуальные вопросы и график контактов

Президент Белоруссии планирует поговорить с российским коллегой 13 октября в Бишкеке о вопросах белорусско-российских отношений

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены наиболее актуальные вопросы и повестка на ближайшую перспективу, а также график предстоящих контактов. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, в ходе предстоящего 13 октября в Бишкеке заседания Совета глав государств СНГ Лукашенко планирует детально обсудить с Путиным вопросы белорусско-российских отношений.

В ходе разговора глава белорусского государства поздравил российского лидера с днем рождения.

Ранее Лукашенко сообщал, что в ходе предстоящей в середине октября поездки на саммит СНГ в Бишкеке планирует встретиться с Путиным и обсудить с ним совместное производство авиационной техники и строительство железнодорожной ветки из Белоруссии в сторону Санкт-Петербурга. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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