Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с полседьмого утра во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа.

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.

Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи".

ТАСС собрал главное о ситуации.

С чего все началось

Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило около 06:30 (время совпадает с московским), тогда сообщалось о срабатывании сирен в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. С этого момента сигналы тревоги непрерывно звучат в нескольких районах.

Группы палестинских боевиков уже выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.

Вместе с тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля.

Жителям южных и центральных Израиля страны было рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур.

Власти Тель-Авива отменили в городе проведение всех общественных мероприятий и закрыли городские пляжи.

Погибшие и пострадавшие

По меньшей мере 20 израильтян погибли, приводит данные израильской службы скорой помощи радиостанция Kan.

Сообщения о россиянах среди пострадавших отсутствуют, российские дипломаты пристально следят за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.

В сектора Газа сообщили о гибели не менее 20 палестинцев в результате атак Израиля.

Состояние готовности к войне

Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.

В свою очередь израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". В настоящее время начальник генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.

Галант дал указание провести набор резервистов в армию.

Введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.

Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.

Удары по сектору Газа

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа. Военная операция получила название "Железные мечи".

Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате этих ударов.

Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. В частности, как сообщается, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа.

В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.

Международная реакция