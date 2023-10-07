7 октября, 09:00,
обновлено 7 октября, 10:04
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о гибели 20 человек в результате обстрела со стороны сектора Газа

Пострадали 545 человек, сообщила радиостанция Channel13

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу. Такие данные израильской службы скорой помощи приводит радиостанция Kan.

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В свою очередь Channel13 израильского телевидения сообщает, что число пострадавших достигло 545 человек.

Ранее сообщалось о шести погибших и более чем 200 пострадавших. В посольстве РФ в Тель-Авиве ранее заявили ТАСС, что информации о россиянах среди пострадавших дипломаты не получали, дипмиссия находится в контакте с израильскими властями и пристально следит за развитием событий.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) - обновлены данные о количестве жертв и пострадавших. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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