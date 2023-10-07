Минск призвал стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

Согласно заявлению, опубликованному Telegram-каналом "Глас МИДа", Белоруссия убеждена "в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса"

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Минск считает неприемлемым любое проявление агрессии и призывает стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном близким к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-каналом "Глас МИДа".

"Беларусь выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами. Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения - недопустимыми", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Минск убежден "в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса". "Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Рано утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.