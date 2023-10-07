Египет заявил о контактах с Израилем и палестинцами для снижения напряженности

Согласно заявлению египетского МИД, страна призвала израильскую сторону "прекратить нападения и провокационные действия против палестинского народа"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Египет проводит интенсивные консультации с израильской и палестинской сторонами для предотвращения эскалации напряженности в районе сектора Газа. Об этом сообщили в египетском министерстве иностранных дел.

"Египетские представители контактируют с обеими сторонами, вовлеченными в противостояние, для установления спокойствия и предотвращения эскалации напряженности", - указали в МИД. Вшнеполитическое ведомство Египта предупредило о "серьезной опасности нынешней эскалации" и призвало стороны "проявлять максимальную сдержанность и не подвергать гражданское население дальнейшему риску".

Как говорится в специальном заявлении ведомства, Каир предупреждает о "серьезных последствиях повышения уровня насилия между израильтянами и палестинцами, что негативно повлияет на будущее усилий по урегулированию конфликта". Египет призвал страны, "участвующие в поддержке усилий по возобновлению мирного процесса, немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить ее обострение", а Израиль - "прекратить нападения и провокационные действия против палестинского народа".

Группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, заявили представители палестинского движения ХАМАС. По данным телеканала Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. По данным медиков Газы, на настоящий момент в результате атак убито не менее пяти палестинцев, несколько человек ранены.

Согласно заявлению главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, начатая операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Наводнение Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.