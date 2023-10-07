7 октября, 09:22
Палестино-израильский конфликт

ЕС осудил нападения ХАМАС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что насилие должно прекратиться

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Евросоюз осуждает атаки палестинского движения ХАМАС, внимательно следит за ситуацией в Израиле. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы с тревогой следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС", - написал Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, "это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено". "Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", - добавил он.

Нападения осудила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", - указала она в соцсети X.

Рано утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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