Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит победу

Премьер-министр страны отметил, что "враг заплатит беспрецедентную цену"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а враг заплатит за нападение беспрецедентную цену.

"Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим в ней победу. Я приказал провести обширную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену", - заявил премьер в видеообращении к гражданам страны, которое распространила его канцелярия.

"Сегодня утром ХАМАС предприняло убийственную внезапную атаку на Государство Израиль и его граждан. Я созвал руководителей силовых структур и поручил в первую очередь зачистить населенные пункты, куда проникли террористы. В настоящее время это осуществляется", - продолжил Нетаньяху.