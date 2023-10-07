7 октября, 09:14,
обновлено 7 октября, 09:45

Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана пожелал российскому коллеге новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между двумя странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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