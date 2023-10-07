МИД Франции осудил нападение палестинских боевиков на Израиль

Страна выразила полную солидарность с израильской стороной и жертвами этих нападений

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Франции выступают в поддержку Израиля на фоне утреннего нападения боевиков из Палестины на израильские территории и осуждают действия палестинцев. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел республики.

"Франция самым решительным образом осуждает террористические атаки против Израиля и его жителей. Франция выражает полную солидарность с Израилем и жертвами этих нападений, подтверждает абсолютное непринятие терроризма и приверженность безопасности Израиля", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.