В секторе Газа сообщили о гибели не менее 20 палестинцев в результате атак Израиля

Как сообщили медицинские источники в палестинском анклаве, десятки человек получили тяжелые ранения

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 палестинцев были убиты при атаках израильских сил по сектору Газа. Об этом сообщили медицинские источники в палестинском анклаве.

"Как минимум 20 человек убиты, десятки получили тяжелые ранения в Газе в результате действий израильских сил", - указали источники, слова которых приводит телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось о пяти палестинцах, погибших при атаках армии Израиля по анклаву.

По данным телеканала Al-Hadath, столкновения между палестинскими радикалами и израильскими военными в настоящее время продолжаются в 10 районах, прилегающих к Газе на территории Израиля. Также указывалось, что радикалы взяли под контроль три еврейских поселения, расположенные близ сектора.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, начатая операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Наводнение Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.