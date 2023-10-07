Welt: в ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Nord Stream

В газете отметили, что между двумя странами нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Германские следователи, которые пытаются выйти на след преступников, подорвавших "Северные потоки", подозревают Польшу в дезинформации. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает о предыдущих утечках в СМИ, согласно которым следы диверсантов ведут на Украину. При этом польская сторона недавно прислала в Берлин собственный список людей, которые якобы могут иметь отношение к атакам на газопровод. И среди них якобы есть люди, "которые имеют связи с Россией", отмечает издание.

"Как стало известно нашей газете, следователи скептически относятся к новой информации и подозревают, что за ней кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании. В ФРГ продолжают работать со следами, которые ведут на Украину", - указывает газета. "Между Польшей и Германией нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником", - отмечает издание.

В этом контексте в статье упоминается старая информация о подставной фирме Feeria Lwowa - именно через нее предполагаемые преступники арендовали судно Andromeda и отправились на нем к трубопроводам. Welt am Sonntag напоминает, что одна из учредителей этой фирмы была украинкой, а другая якобы в 2015 году была членом избирательной комиссии в Крыму. "В силовых кругах [Польши] задаются вопросом", как это вписывается в картину, при которой ответственность возлагают на Украину, указывает газета.

Также вопросы у следователей есть к маршруту следования Andromeda. Непонятно, зачем нужно было стартовать из Германии и зачем было сделано столь много остановок, говорится в статье.

26 сентября совместное расследование опубликовали газета Sueddeutsche Zeitung, издание Zeit и телеканал ARD. В статье приводились слова представителя Генпрокуратуры ФРГ Ларса Отте, который 14 июня 2023 года, выступая в комитете Бундестага по внутренним делам сказал, что каких-либо подтверждений связи диверсантов с Россией не выявлено. "Разумеется, мы отслеживаем и такие данные, но до сих пор у нас нет никаких явных или других доказательств", - заявил он.