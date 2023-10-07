МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Израиле проявлять осторожность

Согласно соответствующему заявлению, также призвали соблюдать правила техники безопасности, рекомендованные местными властями

НЬЮ -ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. МИД Индии рекомендовал гражданам страны, находящимся в Израиле, проявлять бдительность и находиться вблизи безопасных укрытий. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"В связи с нынешней ситуацией в Израиле всем индийским гражданам в этой стране рекомендуется проявлять бдительность и соблюдать правила техники безопасности, рекомендованные местными властями", - говорится в сообщении индийского министерства. МИД республики рекомендовал "избегать необязательных поездок и находиться вблизи безопасных укрытий".

Рано утром в субботу со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучали с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.